Странный предмет во рту пассажира поезда озадачил пользователей сети

Неизвестный пассажир поезда, держащий во рту странный предмет, озадачил пользователей сети. Соответствующий снимок был опубликован очевидцем в Instagram.

На размещенном в сети фото запечатлен сидящий в кресле мужчина, который держит рулон бумажного полотенца на коленях, а во рту — вероятно, одну из салфеток. «Бумажные полотенца предназначены для очищения, поэтому есть бумажные полотенца = очищаться = быть здоровым = нулевая вероятность возникновения коронавируса. Это наука», — говорится в подписи к посту.

Юзеры обсудили снимок в комментариях, а также изложили свои догадки по поводу ситуации. «Вы уверены, что это не средство контрацепции у него во рту?» — задался вопросом один из них. «М-м-м, нет ничего вкуснее», — с иронией заметил другой. «Я вот глотал "Клорокс" и чувствую себя прекрасно!» — сообщил третий. «Пробил час умнейших мира сего», — заключил четвертый.

Ранее в марте сообщалось, что спящий на борту самолета неизвестный пассажир смутил вульгарной позой других путешественников. На размещенном в сети кадре запечатлен босой мужчина, который лежит сразу на трех креслах. При этом защитная медицинская маска на его лице съехала в сторону, а правая рука спрятана в шортах.

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