Россияне рассказали о способах борьбы с задержкой зарплат

Больше половины россиян (53 процента) сталкивались с задержкой или невыплатой зарплат. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Rabota.ru, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

47 процентов опрошенных заявили, что работодатель всегда платил им вовремя. Большая часть участников опроса (48 процентов) рассказали, что не пытались воздействовать на начальство, чтобы получить свои деньги. «Те, кто обсуждал проблему с начальством, чаще всего пытались сыграть на эмоциях и угрожали уволиться — такой опыт был у 17 процентов респондентов», — говорится в исследовании. Также, говоря о способах борьбы, участники исследования упоминали личные беседы с начальством, увольнение и поиск другой работы.

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Еще 15 процентов работников, оставшихся без зарплат, жаловались в соответствующие госорганы, на силу соцсетей уповали 2 процента респондентов. Говоря о моральном ущербе за задержку выплат, 63 процента участников опроса заключили, что хотели бы получить компенсацию в двойном размере задержанной суммы.

Ранее в марте в Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России. Выяснилось, что больше всего получат работники финансовой и страховой сфер: средняя зарплата там составляет 102,99 тысячи рублей.

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