Объем экспорта АПК Москвы вырос на 28 процентов

Общий объем экспорта московской продукции агропромышленного комплекса в январе 2020 года составил 263,07 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 28,2 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

В числе наиболее востребованных экспортных продуктов столицы — мясо птицы с объемом реализации в 9,52 миллиона долларов США. Рост объемов экспорта этого вида продукции связывают с появившейся возможностью поставлять ее в Китай. Этому способствовала аккредитация Главным таможенным управлением КНР птицеводческих хозяйств столицы для поставок мяса птицы в эту страну.

Среди популярных товаров столичного экспорта — кондитерские изделия. Например, шоколада экспортировали на сумму 4,19 миллиона долларов США. Объем экспорта этого продукта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,32 процента.

«Столичные продукты ценятся во всем мире. Только за первый месяц 2020 года Москва стала генератором почти 14 процентов объема экспорта продукции АПК всей страны. Московские продукты представлены в 75 странах, ее ключевыми импортёрами стали: Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Египет и Казахстан. Наша главная задача — увеличение объемов экспорта, в том числе за счет расширения присутствия столичных компаний на внешних рынках», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

