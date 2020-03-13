Санкт-Петербург оказался под угрозой затопления. Для его предотвращения городские власти решили задействовать комплекс защитных сооружений (КЗС). Информация об этом опубликована на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт‑Петербурга.

Петербургскую дамбу закрыли из-за риска затопления города. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», такое решение принято по распоряжению ГУ МЧС России по Петербургу. Затворы КЗС перевели в положение «закрыто» в два часа ночи. Также было остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному судовому ходу. Движение автомобилей по транспортной составляющей комплекса (САД КЗС) будет осуществляться в штатном режиме.

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Изначально дамбу планировали открыть в 10:00 13 марта, о чем дирекция КЗС сообщала на своем сайте. Однако Кронштадтский корабельный фарватер оказался свободен для движения судов лишь к 12:30.

В последний раз створы дамбы в Санкт-Петербурге закрывались в конце 2019 года. Причиной этому было усиление ветра, что значительно повысило уровень воды в Неве. В ночь на 19 декабря в Петербурге сильный ветер скоростью до 28 метров в секунду, который поднял уровень воды в Неве до 221 сантиметров, свидетельствуют данные сервиса Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

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