Правительство Украины ликвидировало «коррупционного клеща»

Правительство Украины ликвидировало Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Об этом сообщает УНИАН.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал инспекцию «коррупционным клещом».

Вместо ГАСИ правительство создаст три структуры, которые займутся регуляциями в строительной сфере. Они полноценно заработают до конца сентября 2020 года.

Ранее власти Украины решили перевести отчетность Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования и Фонда безработицы под международные стандарты. Эту реформу назвали «декоммунизацией» социальной сферы, так как нынешнюю систему в правящей партии «Слуга народа» считают советской.

До этого президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что тексты некоторых действующих законов страны устарели. В частности, он привел в пример текст закона, где упоминаются «победы Великой Октябрьской социалистической революции», «ленинские идеи» и «разработанный коммунистической партией курс советского государства».

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