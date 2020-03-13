Встречу советников лидеров «нормандской четверки» отложили из-за коронавируса

Встречу советников лидеров стран «нормандской четверки» отложили из-за коронавируса. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

Встреча должна была состояться 12 марта. «На следующей неделе будет телефонный разговор, в ходе которого будет обсуждаться встреча в "нормандском формате". Я надеюсь, в апреле [она состоится]», — рассказал Ермак.

Ранее, 11 марта, президент России Владимир Путин поддержал идею о встрече парламентариев в «нормандском формате».

В «нормандскую четверку» входит Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря 2019-го. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев пытался вернуть территории силой и обвиняет в их оккупации Россию. Кремль отвергает претензии в свой адрес.

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