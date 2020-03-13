Притаившийся в поезде россиянин воткнул нож в ногу попутчика и попал на видео

Управление на транспорте МВД России по СФО / Вконтакте

Пассажир российского поезда притаился в плацкарте и ранил ножом попутчика. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в пятницу, 13 марта, на сайте регионального линейного управления МВД России.

Инцидент произошел в составе, следовавшем по маршруту Владивосток — Москва. По данным ведомства, конфликт между путешественниками начался в вагоне-ресторане из-за того, что 40-летний подозреваемый резко высказался в адрес 34-летнего жителя Владивостока и получил за это удар по лицу.

Вернувшись в свой вагон, россиянин дождался обидчика и воткнул ему в ногу нож, однако тот оказал активное сопротивление — на кадрах видно, как он отталкивает напавшего и бросает его на пол. Известно, что позже на место прибыли медики и оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь

Согласно результатам медицинского освидетельствования, инициатор конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения, он привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по окончании курса лечения пострадавшего с учетом оценки тяжести причиненного его здоровью вреда.

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