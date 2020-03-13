Мальчика опустили в нефтяную скважину вниз головой ради спасения щенка

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В турецком городе Диярбакыр ребенок спас щенка, свалившегося в нефтяную скважину. Об этом сообщает Reuters.

10-летний Энес Тайлан утверждает, что услышал шум, доносившийся из скважины, когда проходил мимо. «Мы заглянули внутрь, и оказалось, что там щенок, — рассказал он. — Мы вызвали спасателей, которые приехали и подняли крышку».

Для спасения собаки понадобилась помощь мальчика. Тайпана опустили в скважину вниз головой, придерживая за ноги. Он сумел дотянулся до перепачканного щенка и взял его за шкирку. После этого обоих вытащили на поверхность.

По словам мальчика, он вымыл щенка в соседнем пруду, а потом накормил его.

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