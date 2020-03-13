США вызвали китайского посла из-за слов о причастности к коронавирусу

Госдепартамент США вызвал посла Китая в Вашингтоне для комментария по поводу слов о причастности Штатов к распространению коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

Подробности предстоящего разговора он не раскрыл.

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Ранее 13 марта официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан опроверг слова другого представителя министерства о том, что коронавирус в Ухань могла занести Армия США. При этом он отметил, что в последнее время американские чиновники выступали с целым рядом теорий по поводу эпидемии, многие из которых были недостоверны и очерняли Китай.

12 марта представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал Соединенные Штаты быть честными и обнародовать информацию о том, что их военные завезли коронавирус в Ухань.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 137 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, свыше 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 5088 человек, больше 69 тысяч — излечились.

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