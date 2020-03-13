«Щенок-единорог» прославился в сети

Одноухий щенок золотистого ретривера по кличке Рэй прославился в сети. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Видео про «щенка-единорога», снятое сотрудницей ветеринарной клиники, посмотрели больше 500 тысяч раз, а на аккаунт Рэй в Instagram, который завела его хозяйка, подписались 14,3 тысячи человек.

Poofy ear #oneeardog #unicorndog #dogsofinstagram #goldensofinstagram #raeisearbackwards Фото опубликовано @goldenunicornrae

Щенок остался без уха после инцидента, произошедшего вскоре после его рождения. «Его укусила мать, когда ему было пару дней от роду, — объяснила автор видео. — Потеряла ухо, пришлось накладывать швы, которые оттянули оставшееся ухо на макушку».

В 2019 году сообщалось, что в американском штате Миссури волонтеры обнаружили на улице щенка, у которого из головы рос второй хвост, не соединенный с жизненно важными органами.

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