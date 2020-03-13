На сайте Минздрава появился специальный раздел про коронавирус

Посвященный коронавирусу раздел появился на сайте Минздрава России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Он создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. Данный раздел содержит актуальную информацию, которая будет постоянно обновляться», — говорится в сообщении ведомства.

В разделе содержатся ответы на наиболее актуальные вопросы о коронавирусе, а также последние данные о числе инфицированных и выписанных пациентах в России. На странице есть такие подразделы, как «Что надо знать о коронавирусе», «Информация для населения», «Информация для медицинских работников» и «Безопасность медицинского персонала».

Ранее, 13 марта, сообщалось, что в России за последние сутки выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 45.

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