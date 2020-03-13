Саудовская Аравия решила спасти Белоруссию от России

На фоне нефтяного конфликта России и Белоруссии, продолжающегося с конца прошлого года, Саудовская Аравия решила предложить Минску нефть по значительно более низкой цене, сообщает Reuters со ссылкой на источник в белорусской нефтяной компании.

По его словам, республика с конца прошлого года ищет контакты с Эр-Риядом и другими альтернативными поставщиками нефти. Таким образом Минск пытается спасти собственные нефтеперерабатывающие заводы. В ходе последней встречи в Лондоне на прошлой неделе королевство предложило «просто прекрасные» цены.

Собеседник агентства подчеркнул, что Белоруссия хотела бы продолжить закупки у альтернативных поставщиков даже в том случае, если с Россией удастся договориться и поставки полностью восстановят.

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В среду, 11 марта, белорусский премьер-министр Сергей Румас перед встречей со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что падение мировых цен на нефть позволит сблизить позиции двух стран.

Ранее республика заключила контракт на поставки азербайджанской нефти через Украину. Первый танкер уже прибыл в Одессу, в 20-х числах марта будет отгружен второй. По версии Минска, в ходе переговоров российская сторона настаивает на таких условиях нового контракта, что Белоруссии придется закупать нефть по ценам выше мировых.

На фоне развала сделки ОПЕК+, который произошел после отказа России поддержать дальнейшее сокращение добычи на 1,5 миллионов баррелей в год, Саудовская Аравия, а также примкнувшие к ней Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили ценовую войну Москве. Королевство намерено резко нарастить добычу и максимально снизить цены — до 25 долларов за баррель — для европейского рынка.

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