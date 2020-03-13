В Астрахани отремонтируют два детских театра

Капитальный ремонт Театра юного зрителя и Театра кукол в Астрахани пообещали завершить в 2020 году. На завершение работ в рамках нацпроекта «Культура» будет выделено 51,3 миллиона рублей, передает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на министерство культуры и туризма области.

В региональном ведомстве подчеркнули, что благодаря капремонту в заведениях будут изменены пространства зрительных залов «в соответствии с современными требованиями эргономики». Также доступ в театры обеспечат маломобильным группам населения, в помещениях повысят уровень комфорта, будут отремонтированы системы отопления, вентиляции и электроосвещения. В Театре кукол также планируется восстановление лепнины, а в ТЮЗе — обновление фасада.

12 марта власти Приморского края объявили о выполнении всех планов по нацпроекту «Культура» в 2019 году.

На проведение национального проекта выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка кинолент на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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