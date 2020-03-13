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Названа средняя стоимость участка в Подмосковье

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Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»

Названа средняя стоимость участка без подряда (УБП) в Подмосковье. В среднем за «первичку» просят 2,8 миллиона рублей, а за землю на вторичном рынке — 1,9 миллиона рублей. Притом только 14 процентов покупателей выбирают участок дороже двух миллионов рублей. Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

После приобретения земли всего десять процентов собственников строят там дом в первый год после покупки, а 40 процентов УБП так и остаются пустующими. Их качество также не удовлетворяет россиян — только 20 процентов УБП отвечают запросам (наличие коммуникаций и транспортной доступности, отсутствие юридических споров и другое).

В настоящее время в структуре продаж на первичной «загородке» на УБП приходится 75 процентов сделок. В 2019 году данный показатель равнялся 70 процентам, в 2020 году — 58 процентам. Однако такая положительная динамика объясняется не столько ростом популярности формата, сколько увеличением его доли в предложении.

Эксперты агентства сообщают, что самые бюджетные лоты можно найти на восточном направлении Подмосковья, а тем, кто ищет участок у большой воды, стоит обратить внимание на север и запад области.

Ранее специалисты назвали исчезающий в Подмосковье вид жилья — таунхаусы. За последние пять лет их количество на первичном рынке уменьшилось более чем в два раза, а покупать таунхаусы стали в пять раз реже.

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