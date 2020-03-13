Мэрия российского города объявила войну за туалет

Мэрия Новосибирска объявила войну застройщику кафе в Нарымском сквере. Уже два года она пытается отсудить у девелопера туалет, расположенный в здании кафе. Об этом сообщает информационный портал «Новосибирск онлайн».

Девять лет назад власти разрешили снести старый общественный туалет в парковой зоне и построить на его месте детское кафе, но с одним условием. Застройщик должен был передать в собственность мэрии часть здания, самостоятельно обустроив там новый туалет. Согласно договоренности, уборная должна была открыться в течение 60 дней после сдачи здания в эксплуатацию. Однако строительство кафе затянулось, и это условие так и не было выполнено. Тогда в июле 2018 года мэрия подала на застройщика в суд.

Материалы по теме «Сесть себе на голову не позволю» Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома

Девелопер в свою защиту заявил, что для обустройства общественного туалета ему необходимо сделать капитальную перепланировку здания. Кроме того, застройщик оказался не единственным владельцем здания: объект находится в общедолевой собственности. Иными словами, собственники не распределили, какое конкретно помещение в этом здании кому принадлежит.

На первых порах суд удовлетворил иск мэрии и обязал девелопера передать в муниципальную собственность города Новосибирска нежилые помещения, оборудованные под общественный туалет. Также застройщику предписали возместить городским властям расходы на государственную пошлину. Однако он проигнорировал это решение, в связи с чем в отдел судебных приставов по Железнодорожному району направили исполнительный лист. Позже один из собственников здания попросила суд определить, какие именно помещения в здании кафе принадлежат ей. Приставы удовлетворили ходатайства одного из владельцев и приостановили производство по делу о передаче общественного туалета в собственность мэрии. С тех пор в этом спорном деле не было никаких сдвигов, и проблема остается нерешенной. Посетители парка испытывают большие неудобства в связи с этой проблемой, жалуясь на отсутствие общественного туалета.

Месяцем ранее в Новосибирске ожесточились территориальные споры между жителями соседних домов: новостройки и пятиэтажки. Конфликт начался, когда новостройку огородили металлическим забором. Люди, проживающие в пятиэтажке, посчитали несправедливым, что они не могут зайти на соседнюю территорию, тогда как их соседи будут иметь доступ сразу к обоим придомовым участкам. Жители пятиэтажки захотели, чтобы их двор тоже получил частный статус. Они не смогли этого добиться и вступили в открытую конфронтацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru