Вторая Спартакиада промышленников «Моспром» стартовала в Москве

В столице прошли первые отборочные соревнования в рамках второй Спартакиады «Моспром» между командами промышленных предприятий и профильных вузов Москвы. Спартакиада завершится 30 мая, в ней примут участие около четырех тысяч человек, представителей ста сорока заводов, фабрик, научно-исследовательских институтов и восемнадцати вузов столицы. Промышленники состязаются как в зимних, так и в летних видах спорта: в хоккее, стритболе, волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, шахматах, легкой атлетике и боксе.

Официальным лицом Спартакиады стал чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев, который провел торжественное вбрасывание в первом хоккейном матче между студенческими командами МАИ и МИФИ, прошедшем в Ледовом дворце «Центр хоккейного мастерства». Отвечая на вопросы журналистов, именитый спортсмен и политик признался, что по-настоящему любит спорт: «Любой вид спорта важен для меня с точки зрения того, что он дает человеку. Я очень рад, что Спартакиада с каждым годом растет, привлекая все больше команд и участников», — подчеркнул он.

По словам Николая Валуева, «это важное начинание, которое позволит среди промышленных предприятий Москвы организовать тот спортивный процесс, который мы часто вспоминаем. Сейчас здесь выступают студенты, но в будущем они станут специалистами, которые пойдут на предприятия, будут работать и не забывать о том, что выдерживать сумасшедшую рабочую нагрузку им помогает именно спорт». По мнению спортсмена и политика, «любая нагрузка дает уверенность в своих силах вне зависимости мужчина это или женщина. Я это знаю по себе, поэтому и согласился быть сегодня здесь, на этом стадионе».

Валуев рассказал, что мечтает о том, чтобы Спартакиада промышленных предприятий вышла за пределы Москвы и стала всероссийской, вспомнив советскую спартакиаду «Трудовые резервы», «насколько это были мощные соревнования и как много чемпионов впоследствии стали победителями крупнейших международных соревнований, Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы», — отметил спортсмен.

Спартакиада «Моспром» — это комплексные спортивные соревнования работников столичных промышленных предприятий и студентов профильных вузов, организованные Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Первая Спартакиада «Моспром» прошла в столице с 1 июня по 21 сентября прошлого года. Тогда в состязаниях по шести видам спорта приняли участие почти три тысячи промышленников, представляющих сто предприятий и четырнадцать инженерных вузов.