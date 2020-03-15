Трамп извинился за очереди в аэропортах

Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

«Простите за перебои и задержки, мы движемся как можно быстрее, но очень важно, чтобы мы были бдительны и осторожны. Мы должны сделать все правильно», — заявил Трамп, отметив, что безопасность прежде всего.

13 марта президент США объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. Это дало возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов. Кроме того, власти оперативнее будут распределять средства для борьбы с вирусом по всем штатам.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в США составляет более 3,2 тысячи, более 60 человек погибли.

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