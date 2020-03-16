Аргентина закрыла границы из-за коронавируса

Власти Аргентины приняли решение закрыть границы страны для противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, сообщает ТАСС.

Режим вводится на 15 дней с возможностью продления. Также до 31 марта в Аргентине будут остановлены занятия в школах. Работники старше 65 лет должны будут оставаться дома, так как они находятся в высокой группе риска. Лидер государства не исключил принятия новых мер.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 162 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 81 тысячи из них — в Китае. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. В Аргентине зафиксировано 45 случаев заражения, два человека погибли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!