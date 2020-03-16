Сирийские террористы перевооружились и начали новое наступление

Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб перевооружились и начали новое наступление вопреки российско-турецким договоренностям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в российском МИД.
В ведомстве заявили, что в Идлибской зоне деэскалации все еще сосредоточены крупные вооруженные формирования исламистских группировок, среди которых «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин» (обе запрещены в РФ). Они отказались признавать российско-турецкие договоренности о введении режима перемирия и готовятся к атаке.
«Боевики террористических группировок воспользовались передышкой, подлечились, перевооружились, в том числе благодаря поддержке извне, и теперь предпринимают контрнаступательные действия», — цитирует «Интерфакс» источники.
5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.
Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.