Россияне без симптомов ОРВИ смогут провериться на коронавирус

В России введут новые возможности тестирования на коронавирус для людей, у которых нет симптомов ОРВИ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

По его словам, новый порядок тестирования поручил ввести главный санитарный врач России. «В первую очередь, это [порядок тестирования] касается людей, которые, не имея признаков заболевания, желают проверить у себя наличие коронавируса», — сказал Мишустин. Он добавил, что взятием тестов будут заниматься органы здравоохранения субъектов страны.

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Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100. На данный момент оно составляет 93, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев заражения Голикова назвала завозными, остальные оказались «контактными».

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

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