Инженер ФСО отдал мошенникам миллион рублей за помощь с продвижением по службе

Инженер Федеральной службы охраны (ФСО) России стал жертвой мошенников: они похитили у него миллион рублей под предлогом помощи с продвижением по службе. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает издание Baza.

По данным издания, за помощью с продвижением по службе инженер Сергей Ш. обратился к своему старому другу Владимиру М., с которым знаком 20 лет — и тот пообещал помочь. Владимир объяснил, что у него есть некий знакомый, который может повысить Сергея по службе — но это будет стоить миллион рублей.

Сергей назначил Владимиру и его знакомому встречу на парковке и принес первую часть платежа — 500 тысяч рублей. Оставшиеся 500 тысяч инженер перечислил позже несколькими платежами. Однако никакого карьерного роста Сергей так и не заметил.

У него возникли сомнения — и он попытался связаться с Владимиром, но тот вместе со своим знакомым перестал выходить на связь. В настоящее время потерпевший уже обратился с заявлением в полицию.

15 марта сообщалось, что в Москве найден мертвым 24-летний снайпер ФСО из президентской охраны.

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