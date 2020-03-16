Невинный поцелуй едва не погубил шестимесячного ребенка

Невинный поцелуй едва не погубил полугодовалого ребенка из США. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

17 февраля 36-летняя жительница американского штата Пенсильвания Стефани Шейди (Stephanie Shady) заметила на лице сына Линкольна (Lincoln) странные красные пятна и пузыри. Через несколько часов они начали увеличиваться в размерах и покрыли половину лица ребенка. Младенец плакал от боли, поэтому родители срочно отвезли его в местную больницу.

Врачи сообщили, что причиной появления язв на лице мальчика стал контакт с человеком, который страдал от герпеса. Медики уточнили, что вирус передался младенцу в результате поцелуя.

«Мы не знаем, кто и когда мог поцеловать нашего ребенка, но из-за этого огромные пятна и пузыри покрыли почти половину его лица, наполнились гноем и причинили невыносимую боль нашему сыну», — рассказала Шейди.

Линкольна доставили в отделение неотложной помощи, прописали ему антибактериальный крем и сразу выписали. Однако вирус не отступал, поэтому вскоре ребенку назначили антибиотики. Врачи признались, что герпес очень опасен для детей в возрасте до шести месяцев. По статистике, каждый третий заболевший герпесом младенец умирает.

Линкольн остается под наблюдением отоларингологов. Вирус дал осложнения на органы слуха, что может привести к полной глухоте.

Мать мальчика обратилась к общественности в социальных сетях. Она призвала всех родителей следить за тем, кто и когда целует их детей, чтобы с ними не произошло того, что случилось с ее сыном.

Вирус простого герпеса не опасен для взрослого человека, однако может нанести вред младенцам и маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом. У младенцев к симптомам герпеса, помимо сыпи, относят колебания температуры тела, сонливость, судороги, затруднение дыхания. Если не начать лечение вовремя, возможен летальный исход.

В 2019 году сообщалось, что в Великобритании ребенок попал в больницу в результате заражения герпесом от поцелуя. Врачи своевременно оказали ему медицинскую помощь, и его состояние нормализовалось. На лице мальчика остались лишь шрамы от болезни.

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