Из европейской столицы начала бежать молодежь

В Лондоне зафиксировали массовый отток молодых людей из-за высоких цен на жилье. Основными причинами переезда в другой город стали неспособность купить дом и высокие расходы на проживание. Об этом стало известно из исследования, проведенного рекрутинговой компанией Totaljobs.

С 2014 года более миллиона работающих молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет начали бежать из европейской столицы, потеряв надежду когда-либо подняться по карьерной лестнице и приобрести собственное жилье. В Totaljobs предупредили, что в ближайшие несколько лет может эмигрировать еще один миллион людей этой возрастной категории.

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Многие из них живут слишком далеко от своего места работы, что сказывается на эффективности подбора персонала для лондонских компаний. Как отметил главный исполнительный директор Totaljobs Джон Уилсон, на фоне недостатка высококвалифицированных кадров работодатели прибегают к разным способам удержания своих сотрудников. Он призвал нанимателей делать шаги навстречу своим сотрудникам, предоставляя им жилье в пригороде, сезонные транспортные карты, более гибкий рабочий график или возможность работать удаленно.

По мнению профессора экономики Ланкастерского университета Герайнта Джонса, в будущем эта тенденция может только усилиться. Согласно данным отчета, 41 процент людей в возрасте до 34 лет планирует покинуть столицу в течение последующих шести лет. Желание купить себе недвижимость и создать семью — основные соображения, побуждающие молодых людей к переезду. Если замедляющийся рынок жилья не затормозит эту тенденцию, это, вероятно, будет иметь ощутимые последствия для бизнеса. В исследовании приняли участие около 2 тысяч человек.

Как стало известно из январского отчета Numbeo по индексу стоимости жизни, все самые дорогие города мира находятся в Швейцарии. Первые места заняли Цюрих, Базель и Лозанна. За ними следуют Женева и Берн. Самым дорогим городом России оказалась Москва, которая заняла 251-е место рейтинга.

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