Письма с секретной информацией о коронавирусе оказались опасными

Киберпреступники используют ажиотаж вокруг темы коронавируса, рассылая пользователям вредоносные электронные письма от лица Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об опасности подобной рассылки предупреждает международная антивирусная компании ESET, сообщение от которой поступило в редакцию «Ленты.ру»

По данным специалистов, получателям псевдо-писем от ВОЗ предлагают перейти по вредоносным ссылкам для получения якобы секретной и крайне важной информации о вирусе. В случае перехода мошенники получают доступ к личной информации, платежным данным и счетам жертв.

Сотрудники ESET подчеркивают необходимость проверять адрес отправителя. Потенциально опасными могут оказаться письма, поступающие с адресов @who.com, @who.org или @who-safety.org. Отношения к ВОЗ они не имеют.

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Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались. Число заболевших в России составляет 93 человека. Большинство случаев зарегистрированы в Москве. Среди заболевших на территории страны есть и иностранные граждане.

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