Российская школьница порезала себя и заявила о нападении на нее подростков

В Петербурге отец 14-летней школьницы заявил полиции, что девочка выдумала историю с нападением на нее четверых подростков. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Мужчина попросил правоохранителей прекратить проверку по его первому заявлению о совершении преступления в отношении его дочери. Он указал, что она сама себе нанесла порезы лица и живота.

В управлении МВД по Петербургу установили, что школьница выдумала нападение, чтобы прогулять занятия.

Она сообщила полиции, что 14 марта четверо подростков напали на нее по дороге домой на Караваевской улице. Девочка описала нападавших, которым на вид около 16 лет. По ее словам, все они были одеты в спортивную одежду. Один из подростков порезал ее ножом с деревянной ручкой.

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