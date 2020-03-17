Список погибших от коронавируса в газете испугал пользователей сети

Журналист Дэвид Карретта (David Carretta) наглядно продемонстрировал число погибших из-за коронавируса в Италии. Он опубликовал в Twitter видео, на котором кто-то листает ежедневную газету «Эхо Бергамо» (L'eco di Bergamo). При этом объем некролога испугал многих пользователей сети: он занял в выпуске десять страниц.

Ролик Карретта со списком погибших быстро стал вирусным и за два дня набрал более пяти миллионов просмотров. Итальянский журналист отметил, что не знает автора видео, но считает важным поделиться им. «Италия отчаянно нуждается в помощи», — подписал он к посту и добавил, что считает необходимой отмену запрета на ввоз медицинских товаров.

Он также призвал подписчиков позаботиться о людях, которые наиболее уязвимы из-за коронавируса. «Держитесь подальше от них. Если понадобится, то дома», — порекомендовал Карретта. Журналист отметил, что наступило время стать настоящим сообществом. По его мнению, на фоне пандемии «каждый несет ответственность за каждого».

В комментариях многие пользователи признались, что они очень напуганы происходящим. «Страшно. Просто разрывается сердце», — написала Федерика Канчани (Federica Canciani). «Это очень отрезвляюще и очень грустно. Ужасно, что им скорее всего не разрешили даже попрощаться с близкими», — отметила Эшли Фелкель (Ashley Felkel).

8 марта итальянские власти закрыли Ломбардию и еще 14 регионов. Страна является крупнейшим очагом распространения коронавируса в Европе: в Италии насчитывается 24,7 тысячи подтвержденных случаев. 1,8 тысячи человек скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



