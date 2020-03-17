Современные поэты проведут онлайн-чтения в соцсетях «Букводома»

Современные поэты проведут онлайн-чтения в соцсетях московского культурно-образовательного пространства «Букводом». В частности, прямые эфиры будут организованы с 18 марта 2020 года в Instagram-аккаунте проекта. Об этом «Ленте.ру» рассказала основатель и идейный вдохновитель городского общественного пространства «Букводом» в парке Сокольники Наташа Шойхет.

«Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, столичная культура оказалась в некотором смысле временно "под замком"», — подчеркнула Наташа Шойхет. — Но тяга людей к прекрасному ощущается в такие непростые дни может быть сильнее, чем обычно. И для того, чтобы поддержать стихами соотечественников мы решили организовать прямые эфиры в онлайне любимых современных поэтов. В этом мы видим нашу социальную миссию».

Первый эфир состоится в среду, 18 марта. Свои стихи прочитает Дмитрий Воденников (@vodennikovdmitrii). В четверг, 19 марта, выступит в онлайне Александр Дельфинов (@poet.delfinov). Анна Логвинова (@logvinova5549) прочитает свои стихи в пятницу, 20 марта. В субботу, 21 марта, эфир Федора Сваровского (@feodorswarovski) и в пятницу, 27 марта, Евгения Горона (@g_o_r_o_n). Все эфиры начинаются в 19 часов.

«"Букводом" намерен проводить ежевечерние эфиры, как минимум всю эту и следующую неделю. Подключайтесь к совместным эфирам "Букводома", слушайте лучшие стихи наших современников, спрашивайте их обо всем, о чем хотите, и, пожалуйста, не болейте!», — добавила Наташа Шойхет. В «Букводоме» попросили следить за анонсами, чтобы не пропустить дальнейшие онлайн-встречи.

«Букводом» — культурно-образовательное пространство с библиотекой, коворкингом и кафе, организованное Департаментом культуры города Москвы в парке Сокольники. Здесь проводятся лекции, встречи с поэтами и писателями, презентации книг и премьеры фильмов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры для защиты от коронавируса. В городе запрещаются все массовые уличные мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе.

