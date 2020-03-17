Нижегородские бизнесмены получили более двух миллиардов рублей по господдержке

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в 2019 году Агентство развития системы гарантий выдало 150 поручительств на сумму более 1 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям получить кредитные средства более чем на 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание «Нижегородские новости».

«В прошлом году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Нижегородская область привлекла 166 миллионов рублей для капитализации Агентства, в том числе 6 миллионов выделено из регионального бюджета, что позволило выдать дополнительно поручительств на сумму около 400 миллионов рублей», — отметил Никитин.

Губернатор объяснил, что в сравнении с 2018 годом объем выданных поручительств вырос почти вдвое: тогда было выдано 563 миллиона рублей.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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