В детских садах Москвы сохранится свободное посещение

С 21 марта по 12 апреля включительно занятия в московских школах будут отменены. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Со следующей недели школы закрываются. Но, конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. Кроме того, в дошкольных группах сохранится свободное посещение — родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад», — рассказала Анастасия Ракова.

Также до особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия программы «Московское долголетие» и досуговые мероприятия численностью участников более 50 человек.

Такие меры вводятся в соответствии с приказом столичного Департамента образования и науки и Указа Мэра Москвы в городских школах и учреждениях дополнительного образования.

