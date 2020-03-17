Украина вернет всех граждан из-за рубежа перед закрытием границ

Правительство Украины поручило авиакомпаниям и профильным ведомствам организовать возвращение граждан из-за рубежа. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, всех украинцев вернут перед закрытием границ. Исключение составят только граждане страны, которые оказались запертыми на карантине в отелях после обнаружения коронавируса у постояльцев. Отмечается, что рейсы с эвакуированными гражданами будут прибывать сегодня и завтра.

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Криклий также подчеркнул, что авиакомпании не должны повышать цены на обратные билеты. «Вы должны возвращать пассажиров. Если мы (правительство — прим. «Ленты.ру») вернем их за свой счет — мы будем обращаться с исковыми заявлениями», — сказал он.

Как сообщают Українськi Новини, только сегодня аэропорты Украины примут 47 международных рейсов из Египта, Молдавии, Дубая, Азербайджана, Армении, Грузии, Израиля, Турции, Таиланда, США и Канады. Всех прибывших поместят на двухнедельный карантин.

До 3 апреля на Украине введен карантин. С сегодняшнего дня закрыты границы, с завтрашнего дня прекращается междугороднее сообщение и приостанавливается работа метро, городской транспорт будет ходить с ограничениями по числу пассажиров. Вся развлекательная инфраструктура прекратит работу.

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