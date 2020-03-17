ФСБ взялась за контактировавших с зараженными коронавирусом

ФСБ и полиция взялись за работу по розыску людей, контактировавших с зараженными коронавирусом гражданами. Об этом в Facebook сообщил медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд, описавший итоги совещания в департаменте здравоохранения Москвы.

«Работает система распознавания лиц», — уточнил он.

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Помимо этого, организуются бригады реаниматологов-волонтеров, готовых к моментальному реагированию, выделены пять корпусов в крупных московских больницах для концентрации пациентов с внебольничной пневмонией, начались работы по созданию запасов средств индивидуальной защиты для врачей и запущены две линии по выпуску медицинских масок. Кроме того, снижены требования Роспотребнадзора по контролю за медицинскими организациями и Фонда социального страхования по контролю за листками нетрудоспособности в связи с карантином.

Участники совещания признали, что на местах есть «перегибы и недогибы», отметил Бранд. «О них нужно сообщать в департамент», — написал он.

По данным на 16 марта, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших находятся в Москве, где в связи с распространением инфекции приняты наиболее жесткие ограничительные меры — на три недели закрыты государственные школы, запрещены досуговые мероприятия с числом участников свыше 50.

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