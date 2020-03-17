Apple выпустит два дешевых iPhone

Компания Apple планирует выпустить на рынок два доступных iPhone. Об этом сообщает издание 9to5mac, которое обнаружило информацию в оказавшемся в распоряжении редакции коде iOS 14.

В системном коде новой операционной системы журналисты нашли упоминание двух устройств — с экраном на 4,7 и 5,5 дюйма. Основываясь на ранних слухах, издание сделало вывод, что Apple готовит не один, а два смартфона, которые станут преемниками iPhone SE. Предполагается, что аппараты будут называться iPhone 9 и 9 Plus, однако о точном названии девайсов нет информации. Последний раз компания выпускала парные смартфоны — iPhone 8 и 8 Plus — в 2017 году.

Также журналисты подтвердили, что оба устройства будут иметь IPS-экран, кнопку Home с Touch ID, поддерживать функцию Apple Pay. Гаджеты получат процессор Apple A13 Bionic, которым укомплектованы смартфоны актуальной линейки iPhone 11. О дате анонса девайсов нет точной информации, но издание предполагает, что аппараты могут показать до конца месяца, одновременно или после выхода iOS 13.4.

В начале марта стало известно, что запланированная презентация нового смартфона iPhone SE 2 была отменена из-за вспышки пневмонии и запрета на проведение массовых мероприятий в округе Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple. Ранние утечки обещали, что официальный анонс аппарата состоится 31 марта. Также появилась информация, что Apple переносит выход нового устройства в продажу с первого квартала на второй.

О планах Apple выпустить дешевый iPhone, который заменит популярную модель SE, осенью 2019 года рассказал инсайдер Мин-Чи Ко. По информации эксперта, новый девайс будет стоить 399 долларов или около 25 тысяч рублей.

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