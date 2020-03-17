В Харькове закроют метро из-за коронавируса

В Харькове 17 марта закроют метро из-за угрозы распространения коронавируса, последний пассажир сможет воспользоваться подземкой до 20:00 по местному времени, ограничения будут действовать до 3 апреля. Об этом сообщает УНИАН.

Наземный транспорт будет работать в специальном режиме, власти организуют подвоз горожан к продуктовым магазинам и медицинским учреждениям.

На Украине до 3 апреля действует карантин. Закрыты все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. В Киеве, Одессе, Львове закрыли все объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

По последним данным, в стране зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом, одна пациентка скончалась. Большинство подхвативших вирус проживают в Черновицкой области, один заразившийся — в Киеве.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Число зараженных уже превысило 180 тысяч. Вирус охватил более 100 стран. При этом в Китае, где началась вспышка, эпидемия пошла на спад. В России зарегистрировано 93 случая коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!