Песков отругал вернувшихся из Европы журналистов за игнорирование карантина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отругал журналистов, которые вернулись из Европы, но не ушли на карантин и при этом посещают мероприятия с главой государства. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

В Кремле попросили не приходить на мероприятия тех представителей СМИ, кто был за границей в течение последнего месяца. По словам Пескова, такой срок выбран просто для перестраховки и не связан с какими-либо новыми рекомендациями Роспотребнадзора.

Также отмечается, что журналисты кремлевского пула сдали анализы на коронавирус.

13 марта Песков ответил на вопрос о тесте на коронавирус президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства заявил, что информация о состоянии здоровья Путина не для широкого круга. В то же время он отметил, что российский лидер «работает на полную катушку».

В начале марта Песков заявил, что в отношении Путина принимаются все меры по защите от коронавируса и делается все необходимое.

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