Мишустин утвердил рост пенсий с 1 апреля

Правительство Михаила Мишустина утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Выплаты вырастут на 6,1 процента, следует из документа.

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О решении проиндексировать пенсии в Минтруда сообщили еще 19 февраля. По данным министерства, индексация коснется 4 миллионов человек. Расходы на повышение выплат составят 2,41 миллиарда рублей в месяц. Таким образом, до конца года на эти цели будет потрачено 21,7 миллиарда рублей.

В Минтруда отметили, что получатели социальных пенсий являются самой малочисленной группой российских пенсионеров. Соцпенсию получают те россияне, которые в силу разных обстоятельств не заработали трудовой стаж, необходимый для страховой пенсии.

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