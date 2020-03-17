Министр образования российского региона написала пост с ошибками и оправдалась

Министр образования и науки Мурманской области Анна Головина написала пост в Instagram с ошибками и объяснила это своим техническим образованием.

21 февраля в соцсети чиновницы появилась запись о мурманских участниках чемпионата по робототехнике. При этом почти во всех предложениях она допустила пунктуационные и орфографические ошибки. Комментаторы заметили это и принялись критиковать Головину.

Теперь знаю как будет выглядеть Мурманская область через несколько десятилетий: 🚕такси передвигающиеся по воздуху, умные парковки; 🏠дома, в которых не будет силы притяжения - что создаст равные возможности для людей вне зависимости от их особенностей; 👩🏽‍🏫школы с зимними садами на крыше под стеклянным куполом - что бы смотреть из сада на северное сияние... Все это воплотят наши юные жители, которые представили свои идеи на FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в г. Красноярск. И что бы таких идей было больше губернатор Мурманской области @ дал поручение создать 10 Квантолабов - мини-кванториумов с разным оборудованием и преподавателями, в муниципалитетах области В ЭТОМ ГОДУ. Уже работаем над этим 🏁 #насевережить #насевереучить Фото опубликовано @anna_germanovna_golovina

«Похоже, автору текста даже не стыдно за свою безграмотность. Анна, это норма?.. Позорище», — написала одна подписчица министра. «Нашел фото в ВК о неграмотном мэре образования, думал, что кто-то стебется, а, нет, реально министр образования, который не имеет никакого отношения к образованию. Кризис кадров», — заметил другой. «Ржу в голосину! Министр 60 уровня хахахах», — прокомментировал третий.

Спустя почти три недели, 16 марта, Головина оправдалась за ошибки. Она указала, что имеет техническое образование, но тут же заметила, что это не оправдание. «Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться», — добавила чиновница.

В ноябре 2019 года глава подмосковного города Истра Татьяна Витушева поздравила пользователей Instagram с Днем народного единства, опубликовав картинку с изображением памятника Минину и Пожарскому на Красной площади и развевающимся бело-красно-синим флагом. Ошибку в последовательности цветов флага заметили пользователи сети. Позже Витушева удалила эту картинку и опубликовала другую.

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