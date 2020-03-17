Российские пятидесятники увидели признаки конца света в коронавирусе

Лидер пятидесятников России, член Общественной палаты России епископ Сергей Ряховский увидел признаки скорого конца света в пандемии коронавируса, однако попросил верующих сохранять спокойствие. Его обращение опубликовано на сайте религиозной общины.

«Для всех христиан уже давно очевидно, что Господь даровал нам жить во время, которое Библия называет последним. Одним из знамений этого времени является как появление различных болезней, так и еще большее распространение слухов и паники», — заявил Ряховский.

Он также отметил, что в такое время верующие должны показать пример спокойствия и упования на Господа — человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением информации.

Епископ посоветовал прибегнуть к молитве и не пренебрегать врачебными предписаниями и профилактическими мерами. Ряховский попросил верующих неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические меры профилактического характера, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой.

По последним данным, в России заразилось коронавирусом 93 человека с момента его появления. Большинство случаев зарегистрировано в Москве. В городе введен режим повышенной готовности, на три недели закрыты школы, часть сотрудников компаний переведена на удаленную работу, запрещены мероприятия численностью более 50 человек. Всего в мире число зараженных превысило 180 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



