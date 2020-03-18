Кипр запретил прием пассажирских рейсов из России

Кипр вводит запрет на прием пассажирских авиарейсов из 28 стран, включая Россию. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константинос Иоанну, передает ТАСС.

Аэропорты страны закроются на 14 дней с 21 марта для самолетов, летящих из Бахрейна, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Египта, Эстонии, Германии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Иордании, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Катара, Румынии, России, Сербии, Словакии, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании и Греции.

Одновременно с этим жителям острова и аккредитованным иностранным гражданам для въезда на остров необходимо будет иметь при себе сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус и провести две недели на карантине в специально отведенных для этого местах, одним из которых является правительственная резиденция в горах Троодос.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

17 марта стало известно, что в Евросоюзе не осталось ни одной страны без коронавируса. Последней перед болезнью пала Черногория, там были выявлены два случая инфицирования.

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