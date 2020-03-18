Москвичей предупредили о возвращении зимы в выходные

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание с понижением температуры ниже нормы. Вместе с тем, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, возвращение зимы будет приятным, передает ТАСС в среду, 18 марта.

«Ветер опять будет северным, как в предыдущие выходные. Местами небольшой снег прогнозируем, но снегопада не будет. В воскресенье температура и вовсе прогнозируется ниже нормы на 1-2 градуса. Опять возвращение зимней погоды, но уже приятной: без метелей, но с солнцем», — сказал он.

По словам синоптика, в ночь на субботу, 21 марта, ожидается от 2 до 7 градусов мороза, днем возможно потепление до плюс 4 градусов. В воскресенье, 22 марта, похолодание продолжится. Так, ночью возможно до минус 10 градусов, днем — до плюс 2 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Кроме того, по словам Вильфанда, похолодание продолжится и в начале следующей недели. В понедельник, 23 марта, дневная температура в Москве будет около нуля.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях на территории страны. Так, на юге европейской части страны ожидается перепад температур в 15-20 градусов. Синоптик рассказал, что в Новосибирске, Красноярске, Омске и Томске прогнозируется от 4 до 10 градусов тепла. «Это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов», — заявил Вильфанд.

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