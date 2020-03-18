Российского журналиста арестовали за ограбление банка

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал индивидуального предпринимателя и журналиста Александра Логоденко, обвиняемого в ограблении банка. Об этом в среду, 18 марта, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 16 марта российский журналист и его подельник напали на сотрудников одного из банков на проспекте Большевиков. В качестве оружия они использовали предметы, похожие на нож и автомат. Добычей налетчиков стали полтора миллиона рублей.

По факту нападения на банк было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

17 марта Логоденко был задержан. Он заявил, что в момент задержания ехал на личном автомобиле, где были его собственные деньги на сумму свыше одного миллиона рублей. По его словам, по пути в отдел полиции его избили и сломали руку. Обвиняемый требовал провести заседание суда по избранию ему меры пресечения в закрытом режиме.

Логоденко является учредителем издания о преступности и деятельности правоохранительных органов, а также создателем интернет-форума для юристов «Праворуб», отмечает «Интерфакс».

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