Группа Lindemann дала два концерта в Москве

Группа Lindemann провела в Москве два концерта в один день. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Шоу состоялись в воскресенье, 15 марта, на площадке «ВТБ Арена». Решение отыграть сразу два концерта в один день музыканты приняли после того, как в Москве были запрещены массовые мероприятия с более чем 5 тысячами участников.

«Два полноценных шоу за один день, килотонны света и звука, летящие в толпу торты и рыба, разбросанные микрофонные стойки — так Lindemann показал Москве, что такое бескомпромиссная и непоколебимая любовь к публике. Спасибо, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Москва, за то, что разделили с нами эти концерты!» — говорится в пресс-релизе.

В рамках российского тура группа уже выступила 2 марта в Санкт-Петербурге, 9 марта — в Екатеринбурге, 12 марта — в Краснодаре.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещались мероприятия, на которых должно было присутствовать более 5 тысяч человек. 16 марта столичные власти запретили проводить в городе все массовые мероприятия в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе, а также ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек в зданиях.

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