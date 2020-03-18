Россиянам предложили проверить пароли

Россиянам предложили проверить свои пароли от ящиков электронной почты при помощи специальной системы, разработанной магистрантами Школы цифровой экономики Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ). Об этом в среду, 18 марта, сообщил ТАСС директор учебного заведения Илья Мирин.

По его словам, система Crypto cracen, которая позволяет узнать, был ли украден пароль, запущена в широкий доступ, и несколько разработчиков уже успели ей воспользоваться. «В связи с особенностями условий хостинга и правовыми тонкостями в Российской Федерации сотрудничаем не с физическими лицами, а с независимыми разработчиками в некоммерческих целях», — отметил Мирин.

Он пояснил, что система анализирует сегмент darknet или «серой» зоны интернета, где размещаются украденные базы паролей от почты, и стандартизирует эти утечки в единой базе. Пользователь может указать адрес почты, после чего система покажет ему пароль от нее, если он ранее был украден.

Первая в России Школа цифровой экономики открылась в ДВФУ в 2018 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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