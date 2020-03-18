Намеренно распространявший коронавирус японец умер от коронавируса

Зараженный коронавирусом японец умер от пневмонии COVID-19. Он отказался от изоляции и предпочел пойти по барам, намеренно распространяя его среди других. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

57-летний японец умер в больнице в городе Гамагори японской префектуры Айти. Врачи установили, что он заражен коронавирусом, еще в начале марта. Мужчину не могли сразу же доставить в инфекционное отделение, поэтому попросили его остаться дома.

Несмотря на просьбу медиков, японец не изолировался и посетил как минимум два бара. Перед выходом из дома зараженный рассказал родителям, что «собирается распространить коронавирус».

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В одном из баров японец также рассказал о болезни. После этого сотрудники заведения связались с полицией и здравоохранительными службами.

Отмечается, что мужчина успел заразить как минимум одного человека. Речь идет о посетительнице одного из баров, ее национальность пока не раскрывается.

По последним данным, коронавирусом в Японии заражено 882 человека. 29 погибли, 144 вылечились.

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