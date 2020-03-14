В Японии решили возобновить остановленные из-за коронавируса соревнования

В Японии решили возобновить остановленный из-за коронавируса национальный чемпионат по баскетболу. Об этом сообщает Japan Times.

Первые после перерыва встречи прошли в субботу, 14 марта, без зрителей. При этом один из запланированных матчей лиги был отменен после того, как у троих членов одной из команд поднялась температура. Информация о том, смогут ли команды продолжить игру в воскресенье, 15 марта, должна появиться позднее.

Чемпионат Японии по баскетболу был остановлен на месяц. Об отмене матчей стало известно 17 февраля.

Из-за вспышки коронавируса остановлены розыгрыши в ведущих спортивных лигах мира, в том числе сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиге.

В мире зарегистрировано более 149 тысяч случаев заражения. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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