Администрацию Путина проверят на коронавирус

Администрацию президента России Владимира Путина проверят на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На вопрос о том, сдают ли сотрудники администрации тесты на коронавирус, Песков ответил утвердительно. Отмечается, что тестирование прошли и журналисты, которые будут освещать деятельность Путина во время его визита в Крым. По словам пресс-секретаря, это обусловлено мерами предосторожности.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о тесте Владимира Путина на коронавирус. Он заявил, что информация о состоянии здоровья президента не для широкого круга, и подчеркнул, что в отношении Путина принимаются все меры по защите от коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 198 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 7,9 тысячи больных скончались, около 82 тысяч вылечились. В России подтверждено 114 факта инфицирования, восемь пациентов уже выздоровели.

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