Космические силы США получили первое оружие

Космические силы США получили первое наступательное оружие — наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2, сообщает Popular Mechanics.
Издание отмечает, что глушитель, достигнув начальных эксплуатационных возможностей, препятствует передаче сигналов с вражеских спутников.
В январе президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.
Впервые CCS была развернута в 2004 году. Модернизированная CCS Block 10.1 была разработана в 2014 году. CCS Block 10.1 и 10.2 созданы американской компанией L3Harris.
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