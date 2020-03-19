Рыболов 15 минут боролся с двухметровым окунем и вытащил его из воды

В австралийском штате Квинсленд рыболов поймал на спиннинг двухметровую рыбу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джереми Де Хаан (Jeremy De Haan) ловил рыбу у мыса Палларенда. По его словам, сначала он подозревал, что наживку схватила крупная акула. «Я совершенно этого не ожидал и был в шоке, когда понял, что это окунь», — утверждает он. Рыболов утверждает, что за шесть лет было только три случая, когда ему попадались морские окуни.

Де Хаан 15 минут боролся с огромной рыбой, прежде чем сумел вытащить ее из воды. Как выяснилось, длина окуня превышала два метра. «У некоторых людей такой улов бывает раз в жизни», — прокомментировал рыболов. Он сфотографировался с окунем, а затем отпустил его в море.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида рыболов Натаниэль Киклайтер (Nathaniel Scott Kicklighter) поймал в озере крупного форелеокуня. После измерения и взвешивания выяснилось, что рыба весила 6,66 килограмма.

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