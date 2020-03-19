Сервис Delivery Club начнет доставку лекарств из российских аптек, сообщил «Ленте.ру» источник, близкий к владельцу компании — Mail.ru Group.

В настоящее время проект прорабатывается, точные сроки его запуска пока неизвестны. Планируется, что доставка будет осуществляться через сервис «Все аптеки», к которому подключено около 46 процентов всех аптек России, включая крупнейшие сети.

Пользователи смогут заказать через приложение Delivery Club безрецептурные препараты, а также медицинские изделия из ассортимента сервиса «Все аптеки». Интерфейс не будет отличаться от нынешнего, связанного с заказом продуктов и готовых блюд из ресторанов.

Планируется, что проект будет реализован в 65 городах и не будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, поскольку Delivery Club применяет бесконтактную доставку.

Delivery Club основан в 2009 году в Москве. В 2016-м Mail.ru Group выкупила 100 процентов акций у тогдашнего единоличного владельца — немецкой Foodpanda — за 100 миллионов долларов.

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