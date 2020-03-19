Вселенский патриарх остановил богослужения из-за коронавируса

Вселенский патриарх Варфоломей постановил приостановить богослужения в православных церквях, чтобы сдержать эпидемию коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня мы заявляем о всецерковной резолюции и мандате о прекращении всех богослужений, событий и обрядов за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми, до конца марта», — заявил патриарх. По его словам, запрет может быть пересмотрен в зависимости от дальнейшего протекания эпидемии.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России

Он призвал всех верующих ограничить путешествия и паломничества, чтобы обеспечить общественную безопасность. Отмечается также, что в монастырях службы продолжатся, но они будут закрыты для паломников и посетителей.

Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. При этом церковь приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.

17 марта РПЦ ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции. Согласно утвержденной патриархом Кириллом инструкции, духовенству рекомендовано соблюдать жесткие санитарные нормы во время проведения обрядов и использовать дезинфицирующие средства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



