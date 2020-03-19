Российский чиновник записал видео с изготовлением защитной маски своими руками

Сделать защитную маску во время эпидемии коронавируса можно своими руками, ее себестоимость составит 50 копеек. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал начальник Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

Чиновник наглядно показал весь процесс, это записали на видео. Для этого он взял рулон плотных салфеток, канцелярские резинки и степлер. Инвентарь обошелся ему в 500 рублей, из этого количества можно изготовить тысячу масок.

В ролике Тихонов продезинфицировал руки антисептиком, взял две салфетки и сложил их вдвое. У него получилось четыре слоя. «Как нам сказали на предприятии, где производят маски, маска должна быть четырехслойная», — пояснил он.

Затем надо взять резинки и сделать из них «технологический загиб», после чего продеть резинку и в нескольких местах закрепить степлером. «Маска готова. Она не уступает тем, что в магазинах», — заявил он.

В российских аптеках наблюдается дефицит медицинских масок из-за возросшего на них спроса, а в интернете появились спекулянты и мошенники.

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